أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فوراً

المصدر: وكالات

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طلبت السفارة الأمريكية في موسكو من الرعايا الأمريكيين عدم السفر إلى روسيا، ومن المتواجدين فيها المغادرة فوراً.

وتردت العلاقات الأمريكية- الروسية لأسوأ حالاتها بعد إعلان روسيا عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وواصلت واشنطن دعم كييف عسكرياً في مواجهة موسكو، حيث تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار، سيُعلن عنها قريباً، بحسب سكاي نيوز عربية.

ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالا من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلاً من مخزونات السلاح الأمريكية.

وتجهز واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك.



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