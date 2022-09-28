روسيا توقف إصدار جوازات سفر للأشخاص المشمولين بالتعبئة العسكرية

المصدر: ا ف ب

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أعلنت موسكو أنها لن تصدر جوازات سفر للروس المشمولين بالتعبئة العسكرية، على ما كتبت بوابة الكترونية حكومية الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف من فرض قيود على السفر ومغادرة عشرات آلاف الأشخاص البلاد.

وذكرت بوابة المعلومات الالكترونية "إذا استدعي مواطن للخدمة العسكرية أو تلقى استدعاء (للتعبئة)، سيُرفض طلبه الحصول على جواز سفر".

وأضافت أن الأشخاص الذي لن يحصلوا على جوازات سفر سيُبلغون بالفترة التي سيستمر فيها تطبيق الإجراء.

منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لدعم الجيش الروسي في أوكرانيا، عبر عشرات آلاف الأشخاص إلى دول مجاورة هربا من الخدمة العسكرية.

وتخوف كثيرون من منع الرجال في الفئة العمرية الخاصة بالخدمة العسكرية، من مغادرة البلاد وسط تقارير عن إعادة البعض منهم.

وأقلية من الروس يحملون جوازات سفر تسمح لهم بمغادرة البلاد.

وتطبق موسكو نظام "جوازات سفر داخلية"، وهي وثيقة تستخدم كنوع من بطاقة الهوية ويُسمح بها في عدد من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

ولم تذكر البوابة الالكترونية أي قيود بشأن إصدار هذه الوثائق.

ويمكن للروس السفر إلى أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان التي فر إليها كثيرون منذ إعلان التعبئة، بجوازات السفر الداخلية.

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