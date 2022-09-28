بكين تدعو في الأمم المتحدة لاحترام "سلامة أراضي كل الدول"

المصدر: أ ف ب

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دعا السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إلى احترام "سلامة أراضي كلّ الدول"، وذلك بعد تنظيم استفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بقصد ضمّها لروسيا.

وقال السفير الصيني، الذي يتّهم الغرب بلاده أحياناً بأنّها تتساهل كثيراً إزاء روسيا إنّ "الصين أخذت علماً بالتطوّرات الأخيرة في الوضع في أوكرانيا (...). إنّ موقفنا واقتراحنا بشأن كيفية النظر إلى قضية أوكرانيا ومعالجتها متّسق وواضح. وهذا يعني أنّه ينبغي احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها".

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