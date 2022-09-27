العاصفة "نورو" تشتد إلى مستوى إعصار مع اقترابها من الصين

المصدر: د ب أ

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قالت السلطات الصينية إن العاصفة نورو، وهي العاصفة الـ 16 في موسم الأعاصير في المحيط الهادئ لعام 2022، اشتدت إلى إعصار قوي مرة أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مع اقترابه من مقاطعة هاينان في جنوب الصين.

وكان مركز الإعصار على بعد حوالي 145 كيلومترا جنوب شرق جزيرة يونج شينج في مدينة سانشا في هاينان في الساعة 6 صباحا، اليوم الثلاثاء، مع أقصى سرعة رياح أساسية تصل إلى 51-56 مترا في الثانية، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في هاينان.

ووفقا للتوقعات، سيمضي نورو غربا بسرعة تبلغ حوالي 20 كيلومترا في الساعة بينما يكتسب قوة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة على الساحل الأوسط لفيتنام صباح الأربعاء.

وعلقت هاينان بعض خدمات السكك الحديدية، كما سيتم تعليق العمليات في ثلاثة موانئ في هايكو عاصمة المقاطعة اعتبارا من الساعة 3 مساء الثلاثاء بسبب الإعصار.

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