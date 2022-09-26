رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية

المصدر: أ ف ب

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أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين الاثنين أنه أسس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا.

وفي منشور على حسابات شركته "كونكورد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

وأضاف في بيان "منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية".

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