جورجيا ميلوني بنبرة واثقة: لن أخذل الإيطاليين

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أعربت جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا)، القومي عن سعادتها باختيار إيطاليا لحزبها، وقالت في اول تعليق لها بعد فوز حزبها في الانتخاباات البرلمانية: "إيطاليا اختارت حزبي ولن أخذلها.

وأظهرت التوقعات التالية للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس فوز تحالف يمين الوسط بقيادة حزب "إخوة إيطاليا".

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين، أن ميلوني قالت، في أول تعليق على الفوز من فندق باركو دي برينشيبي، مقر الحملة الانتخابية لحزبها: "أعتقد أنه يمكننا القول إن الإيطاليين بعثوا إشارة واضحة لحكومة يمين الوسط بقيادة فراتيلي دي إيطاليا... سيتمكن الإيطاليون أخيرا من تشكيل حكومة تتجاوز إشاراتهم في صناديق الاقتراع".

وأعربت ميلوني عن أسفها للبيانات المتعلقة بالامتناع عن التصويت. وأضافت: "إذا طلب منا أن نحكم، سنقوم بذلك من أجل جميع الإيطاليين، ساعين إلى التوحيد وليس التقسيم".

وشكرت ميلوني شركائها في الائتلاف: " أشكر ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني وماوريتسيو لوبي وتحالف يمين الوسط بأكمله. لقد عملنا جميعا بجد لتحقيق هذا الهدف".

ووفق النتائج الأولية، التي أعلنت عنها شركة "إس إف جي" لاستطلاعات الرأي، وصلت الأصوات التي فاز بها يمين الوسط إلى 9ر43%، ويسار الوسط 5ر26%، وحركة خمس نجوم 15 ^%، و"آتسيوني" (العمل) و"فيفا إيطااليا" (تحيا إيطاليا) 7ر7%.

أما بالنسبة للأحزاب، حصل "إخوة إيطاليا" على 4ر26% من الأصوات، يليه الحزب الديمقراطي بنسبة 3ر19%، و"لا ليجا" (الرابطة) بنسبة 9ر8%، و"فورتسا إيطاليا" بنسبة 8%.

وبصفتها زعيمة أقوى حزب، يُمكن أن تقود جورجيا ميلوني الحكومة المقبلة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه المنصب في إيطاليا

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