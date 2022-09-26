مقتل خمسة مسعفين غرقاً في إعصار نورو في الفلبين

المصدر: أ ف ب

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قضى خمسة مسعفين خلال مرور الإعصار نورو في الفلبين عندما كانوا في بلدة غمرتها الفيضانات على ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقال اللفتنانات كولونيل روموالدو اندريس قائد شرطة منطقة سان ميغيل قرب مانيلا "لقد نشرتهم الحكومة المحلية في منطقة غمرتها الفيضانات".

وقال المسؤول عن الكوارث الطبيعية في سان ميغيل رينان هيريرا إنهم قضوا على الأرجح غرقا في فيضان نهر.

والأحد ضرب الاعصار نورو جزيرة لوزون ذات الكثافة السكانية العالية وترافق مع رياح عاتية وأمطار شديدة الغزارة. وبلغ الاعصار اليابسة الأحد عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,30 ت غ) في مدينة بورديوس على جزر بوليلو التابعة لمحافظة كيزون.

وكان الإعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وهو الأقوى الذي يسجل هذه السنة في البلاد.

وقد أجلي نحو75 ألف شخص قبل الاعصار بعدما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من مخاطر حصول فيضانات كبيرة في مناطق البلاد المعرضة لظواهر كهذه.

والاثنين لم ترصد أي أضرار جسيمة على الفور.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور "قد نظن اننا بالغنا بالتدابير. لكن ما من تدابير مبالغ بها عندما يتعلق الأمر بكوارث" طبيعية.

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