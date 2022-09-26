100 إطفائي لإخماد حريق بأكبر أسواق المواد الغذائية في العالم

المصدر: (باريس - وام)

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شبّ حريق هائل أمس في سوق رانجيس أكبر سوق للمواد الغذائية الطازجة في العالم في مدينة رانجيس بضواحي باريس الجنوبية، مما ألحق أضراراً كبيرة بالمبنى الضخم.

وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء لإخماد النيران التي ارتفعت أعمدة دخانها نحو الأعلى، ما جعلها تبدو مرئية من مسافات طويلة تصل العاصمة باريس والمدن القريبة منها.

وقال رجال إطفاء في عين المكان لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الحريق الذي اندلع ظهراً بمبنى في سوق رانجيس تم السيطرة عليه، واندلع الحريق في مستودع للفاكهة والخضراوات تبلغ مساحته نحو 7000 متر مربع.

وحشدت السلطات الفرنسية مئة من عناصر الإطفاء وجرى استخدام 30 آلية وستة رماح عالية القوة لإخماد النيران.

وبحسب عناصر الإطفاء في عين المكان لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

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