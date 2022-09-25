«الشيوعي الصيني» يختار مندوبي مؤتمره المقبل

المصدر: بكين - وكالات

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أعلن الحزب الشيوعي الصيني الأحد، أنه استكمل عملية انتخاب جميع مندوبيه الذين سيحضرون مؤتمر الحزب الذي تبدأ أعماله في 16 أكتوبر، حيث يتوقع انتخاب الرئيس شي جينبينغ خلاله لولاية رئاسية ثالثة. كما يتوقع أن يشهد الاجتماع المغلق الذي يعقد مرتين كل عقد تعديلات في كوادر المكتب السياسي للحزب المسؤول عن صنع القرارات.

وقالت شبكة «سي سي تي في» الإعلامية الرسمية «عقدت كل وحدة انتخابية في مختلف أنحاء البلاد مؤتمراً حزبياً أو اجتماعاً لممثلي الحزب وانتخبت 2296 مندوباً لحضور مؤتمر الحزب العشرين». وأشارت الشبكة إلى وجود نساء وأعضاء في الحزب من أقليات عرقية وشخصيات متخصصة في مختلف المجالات كالاقتصاد والعلوم والرياضة ضمن المندوبين.

يشارك المندوبون الذين يمثلون جميع المقاطعات والمناطق في اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب التي تضم نحو 200 عضو.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، مرت الذكرى 101 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، حقق خلالها إنجازات تاريخية.

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