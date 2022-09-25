اندلاع حريق ضخم بسوق رانجيس في فرنسا (فيديو)

المصدر: وام

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شبّ حريق هائل، اليوم، في سوق "رانجيس"، أكبر سوق للمواد الغذائية الطازجة في العالم في مدينة رانجيس بضواحي باريس الجنوبية، ما ألحق أضراراً كبيرة بالمبنى الضخم.

وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى إخماد النيران التي ارتفعت أعمدة دخانها نحو الأعلى، ما جعلها تبدو مرئية من مسافات طويلة تصل العاصمة باريس والمدن القريبة منها.

ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن تفاصيل محددة عن حجم الخسائر المحتملة من جراء الحريق، الذي أدى إلى انتشار دخان كثيف في السماء.

وقال مسؤولون إنه السيطرة على الحريق باتت وشيكة، ولكن لم يتم الكشف عن أسباب اندلاعه.

وقال رجال إطفاء في عين المكان لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في مبنى في سوق رونجيس أصبح الآن تحت السيطرة.

واندلع الحريق في نحو الساعة 12:30 ظهر يوم الأحد بتوقيت فرنسا في مستودع للفاكهة والخضروات تبلغ مساحته نحو 7000 متر مربع.

وحشدت السلطات الفرنسية مئة من رجال الإطفاء، وجرى استخدام ثلاثين آلية وستة رماح عالية القوة لإخماد النيران.

وبحسب رجال الإطفاء في عين المكان، لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح حتى اللحظات الأخيرة من إخماد النيران.

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