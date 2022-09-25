بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

المصدر: وكالات

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بدأت عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية اليوم.

ويتوجه الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في ظل توقعات بفوز الأحزاب اليمينية في البلاد في الانتخابات التي تأتي في أعقاب انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

ويحق لنحو 51.5 مليون مواطن إيطالي حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع أن يفوز تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي في السباق، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة، وفقا لاستطلاعات الرأي. ويمكن أن تصبح ميلوني أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

ويضم تكتل اليمين أيضا حزب الرابطة، الشعبوي اليميني بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

ويهيمن حزب ميلوني، الذي يبدو أنه ينتقد الاتحاد الأوروبي، والقومي والعنصري أحيانا، على التحالف. ويخشى الكثيرون من أن السياسة الإيطالية ستتحول إلى اليمين إذا فاز التحالف.

يشار إلى أنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، ركز المتنافسون من تيار اليسار وتيار الوسط على مهاجمة بعضهم البعض بدلا من تشكيل معارضة مشتركة ضد الأحزاب اليمينية.

ومن المقرر نشر استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الساعة 11 مساء، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، فيما ستتوالى تباعا النتائج الرسمية الأولية خلال الليل.

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