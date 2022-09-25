الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين للتجارب

المصدر: د ب ا

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أطلقت الصين اليوم الأحد الصاروخ الناقل "كوايتشو-1 إيه" لوضع قمرين صناعيين في الفضاء .

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن القمرين ، "شيان-14" و"شيان-15"، أطلقا في الساعة 6:55 من صباح الأحد بتوقيت بكين (2255 السبت بتوقيت جرينتش) من مركز "تاي يوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" في شمالي البلاد، وسرعان ما دخلا في المدار المحدد سلفا.

وسيجري استخدام القمر "شيان-14" بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية والتحقق من التقنيات الجديدة، بينما سيوفر القمر "شيان-15" البيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وذكر مركز الإطلاق أن هذه المهمة هي الثامنة عشرة ضمن سلسلة إطلاق الصواريخ من طراز "كوايتشو -1 إيه".



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