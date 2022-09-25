ريم الهاشمي : الإمارات تبني علاقاتها بناء على السلام والازدهار المشترك

المصدر: وكالات

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أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي في كلمة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأحد، إن الإمارات تبني علاقاتها الخارجية بناء على السلام والازدهار المشترك.

وشددت الهاشمي على الحاجة للعمل "على إعادة الثقة في النظام الدولي القائم حاليا"، مضيفة أن "الأزمات الحالية في العالم تهدد المكتسبات التي حققتها البشرية".

وأشارت إلى أن "التحركات في منطقتنا تمثل أمثلة جيدة لتجاوز خلافات الماضي"، داعية إلى "إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي ملف محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، قالت الهاشمي: "يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل خصوصا في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة. هجمات الحوثيين مثال على خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود".

وأوضحت معاليها أن تغير المناخ يتطلب التزام الجميع بالعمل على الأجندة البيئية.

واختتمت الهاشمي كلمتها بالقول إن الإمارات "ستواصل مسارها الإنساني لدعم الشعوب المتضررة دون أي اعتبارات".

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