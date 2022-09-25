تحطم طائرتين قرب مدينة جيرا الألمانية

المصدر: د ب ا

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ذكرت هيئة الإطفاء في ولاية تورينجن الألمانية أن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرتين خفيفتين على مشارف مدينة جيرا بالولاية.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء مساء اليوم إنه وفقا للنتائج الأولية فإن طائرتين مصممتين للألعاب الفنية البهلوانية اصطدمتا بالقرب من مطار لويمنيتس مساء اليوم السبت في الهواء.

تحطمت الطائرتان فوق منطقة مفتوحة ولم تكن هناك وفيات أخرى أو أية إصابات بخلاف الشخصين القتيلين .

وقالت إدارة التفتيش بالشرطة في جيرا إن الشرطة وهيئة الإطفاء وخدمات الإنقاذ هرعت إلى مكان الحدث بأعداد كبيرة.



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