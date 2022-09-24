«فيونا» تغرق مئات آلاف الكنديين في الظلام

المصدر: عواصم - رويترز

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اجتاحت العاصفة القوية (فيونا) شرق كندا السبت مصحوبة برياح بلغت حد الإعصار، وهبت على الأشجار وخطوط الكهرباء تاركة مئات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مركز العاصفة فيونا موجود في خليج سانت لورانس بعد مروره بنوفا سكوشا. وترددت تقارير عن سقوط أشجار وأعمدة الكهرباء في نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد.

ووصلت «فيونا»، التي دمرت أجزاء من جزر منطقة الكاريبي منذ ما يقرب من أسبوع، إلى اليابسة بين كانسو وجيسبورو في نوفا سكوشا، حيث قال مركز الأعاصير الكندي إنه سجل ما كان يمكن أن يكون العاصفة ذات الضغط الجوي الأقل في تاريخ البلاد التي تجتاح البر.

وقالت شركات المرافق إن ما يقرب من 79 في المئة من العملاء، أو 414 ألفاً بدون كهرباء في نوفا سكوشا، وإن 95 في المئة أو 82 ألفاً انقطعت عنهم الكهرباء في جزيرة الأمير إدوارد. وشهدت المنطقة أيضاً عدم انتظام خدمة الهاتف المحمول. وأفادت الشرطة في جميع أنحاء المنطقة بإغلاق عدة طرق.

وضربت العاصفة، التي تم تصنيفها سابقاً باعتبارها إعصاراً، جزر الكاريبي في الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جميع سكان بورتوريكو البالغ عددهم 3.3 ملايين نسمة تقريباً في وسط موجة حر شديدة. وظل ما يقرب من مليون شخص بدون كهرباء لمدة وصلت إلى خمسة أيام.

وقالت الناطقة الصحافية سيسلي روي على «تويتر»: إن رئيس الوزراء جاستن ترودو أرجأ أمس مغادرته إلى اليابان، حيث كان من المقرر أن يحضر جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لتلقي إحاطات بتطورات الوضع ودعم تصدي الحكومة لهذه الطوارئ.

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