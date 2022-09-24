لافروف يدعو في الأمم المتحدة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب

المصدر: نيويورك - وكالات

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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، الولايات المتحدة بـ«إثارة الفوضى في كل المناطق التي تدخلت فيها بالقوة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم». وقال لافروف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «إصرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) على التوسع العسكري يعكس سياسات عدائية»، في إشارة إلى محاولات الحلف التمدد على حدود روسيا في أوكرانيا وفنلندا وغيرها. وندد عميد الخارجية الروسية بـ«عداء لروسيا غير مسبوق» و«سخيف» في الغرب، مضيفاً: «إنهم لا يترددون في الإفصاح عن نيتهم بعدم الاكتفاء بإلحاق هزيمة عسكرية ببلادنا، بل بتدمير روسيا». وذكر أن العالم الغربي يعمل على «تقويض الثقة في المنظمات الدولية». ورفض وزير الخارجية «العالم الأحادي القطب باعتباره استعماراً جديداً»، ودعا إلى «نظام عالمي متعدد الأقطاب».

وحول العقوبات الغربية على بلاده بسبب الهجوم على أوكرانيا، ذكر لافروف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشنان «حرباً اقتصادية على روسيا، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً». وتتفاقم خطورة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ظل تهديد موسكو باستخدام أسلحة نووية حال المساس بوحدة أراضي روسيا.

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