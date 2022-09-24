36 حالة وفاة بسبب الطقس الخطر في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

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أعلن مسؤولون أن الطقس الخطر تسبب في مقتل 36 شخصاً على الأقل شمالي الهند في الساعات الأخيرة، ومن بينهم 12 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة ضربات البرق، كما حذروا من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

وذكر رانفير براساد مفوض الإغاثة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، أن 24 شخصاً لقوا حتفهم بعد انهيار منازلهم جراء هطول الأمطار الغزيرة. وأشار مسؤولون إلى أن 39 شخصاً في الولاية لقوا حتفهم بسبب البرق في الأيام الخمسة الأخيرة، ما دفع حكومة الولاية إلى إصدار توجيهات جديدة للسكان عن كيفية حماية أنفسهم أثناء العواصف الرعدية.

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