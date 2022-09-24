أزمة خبز تعصف بأوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

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شهدت أسعار الخبز في العام الماضي ارتفاعاً في كافة أنحاء أوروبا، لكن هذا الارتفاع اتخذ منحى حاداً ومتسارعاً العام الجاري إثر الأزمة الأوكرانية.

ووفقاً لتقارير إعلامية نقلت عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، «يوروستات»، بلغ متوسط نسبة ارتفاع أسعار الخبز في دول التكتّل أغسطس الماضي، 18 في المئة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام، علماً أن نسبة ارتفاع سعر المادة المذكورة في أغسطس 2021 كانت 3 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتؤكد وكالة «يوروستات» أن أسعار الخبز في دول الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسجّل المجر ارتفاعاً شاهقاً في سعر الخبز على مدار العام بمعدل يبلغ 65.5 في المئة، فيما تشهد فرنسا، المشهورة بالخبز المحلي «الباغيت»، أبطأ نمو في أسعار المادة المذكورة مقارنة مع باقي دول التكتّل. في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، السبت، إن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم معدل التضخم في الغذاء والطاقة، ما جعله أحد «أكبر تحديات عصرنا»، حسبما أفادت وكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية.

وذكر جايشانكار في خطاب خلال فعالية بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الهند تم فيها استعراض علاقة بلاده بالأمم المتحدة أن الهند اليوم تتصور أنها ستصبح دولة متقدمة في 2047، في العام المئة لاستقلالها.

وأضاف: «لقد فاقم الصراع في أوكرانيا تضخم الغذاء والطاقة، ما جعله أحد أكبر تحديات عصرنا. واستجابت الهند من خلال إمداد أفغانستان وميانمار وسريلانكا واليمن وعدة دول أخرى في السنوات الأخيرة بالحبوب الغذائية، بما في ذلك مساعدات في صورة منح».

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