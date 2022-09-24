جورجيا ميلوني.. أول امرأة تحكم إيطاليا

المصدر: البيان

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تشهد إيطاليا تغيراً تاريخياً، حيث ستحكم البلاد امرأة للمرة الأولى عبر التاريخ، ومن المتوقع أن تأتي للحكم بنظريات وآراء قد تكون "متطرفة".

وتدخل ميلوني (45 عاماً) التاريخ، كونها ستصبح أول امرأة ترأس إيطاليا عبر التاريخ، كما ستصبح أول رئيسة يمينية متطرفة، في دولة أوروبية اقتصادية رئيسية.

ومن المتوقع أن تفوز جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بالانتخابات النيابية المبكرة لرئاسة وزراء البلاد، الأحد، قبل أن تتجه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتصار المتوقع.

يتجذر حزب "إخوان إيطاليا" في الحركة اليمينية المتطرفة في البلاد، ومن المتوقع أن تتحد ميلوني مع زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو بيرلسكوني، وزعيم "حزب العصبة" ماتيو سالفيني، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

الزعيمة الإيطالية كانت قد أشادت بأفكار الزعيم الفاشي الراحل بنيتيو موسوليني، عندما كانت أصغر سناً، لكنها غيرت موقفها لاحقاً ونددت بأفعال الزعيم الموالي لأدولف هتلر.

وتتمسك ميلوني بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد، ودعت إلى فرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط ​​في إفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.

وأثارت ميلوني الجدل عندما نشرت فيديو على حسابها الرسمي، قبل أشهر، وصفته بأنه لحظة اغتصاب لاجئ في إيطاليا لنازحة أوكرانية.

ولميلوني مشوار سياسي طويل، حيث أصبحت عضواً في البرلمان بعمر 29 عاماً، قبل أن تصبح أصغر وزيرة في تاريخ البلاد، بعمر 31، عندما أمسكت وزارة الشباب عام 2008.

وعلى الرغم من هذا المشوار الحافل، إلا أن ميلوني لا تملك شهادة جامعية، حيث قررت العمل في وظائف مختلفة بعد التخرج في المدرسة، مثل العمل في سوق شعبي، ومربية للأطفال، وساقية في حانة، بينما استمرت بالخوض في النشاط السياسي اليميني في البلاد.

ومن المتوقع أن تصبح ميلوني، الأحد، أول رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا، حيث ستخلف رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، لرئاسة البلاد.

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