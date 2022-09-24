حراسة مشددة لوزير العدل البلجيكي بعد تهديد خطير

المصدر: أ ف ب

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شُددت الحراسة حول وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن وتمّ توقيف ثلاثة أشخاص في هولندا إثر تلقيه تهديدًا "خطيرًا"، حسبما أعلنت النيابة العامة الاتحادية السبت.

وبحسب الصحيفة الفلمنكية "هيت لاتستي نيوز" Het Laatste Nieuws، عُثر على أسلحة نارية داخل مركبة مسجلة في هولندا تم رصدها أمام منزل الوزير في ضواحي كورتري (شمال غرب).

ورفضت النيابة العامة الاتحادية تأكيد هذه المعلومة.

وقالت في بيان إن ثلاثة أشخاص أوقفوا ليل الجمعة السبت في هولندا. وطُلب نقلهم إلى بلجيكا.

ولفتت إلى أنها "أُبلغت خلال الأسبوع الماضي بتهديد محتمل" يطال وزير العدل، مشيرة إلى أن تحقيقًا أوكل به قاضي تحقيق "أشار بسرعة إلى وجوب أخذ هذا التهديد على محمل الجد".

وشُددت الحراسة حول الوزير المعني وتقرر ألا يشارك في بعض النشاطات المقررة للأيام المقبلة. ولم تكشف النيابة العامة عن أي تفصيل إضافي بشأن التحقيق.

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