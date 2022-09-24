"مسيّرة" جنوب إفريقية ضاربة تنافس "بيرقدار" التركية.. فيديو

المصدر: البيان

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كشفت شركة ميلكور المحدودة الجنوب إفريقية عن مسيرة Milkor 380 الاستطلاعية الضاربة في معرض 2022 - Africa Aerospace & Defense، التي ستنافس، حسب مصمميها، "بيرقدار" التركية.

ونقلت "روسيا اليوم" عن ناطق باسم الشركة قوله في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" لأول مرة نقدّم في المعرض هذه المسيّرة. وسبق لنا أن كشفنا عن مجسم لها في معرض IDEX-2021 في أبو ظبي.

ويمكن القول إن Milkor 380 هي مسيّرة متوسطة الارتفاع، التي تتميز بفترة طويلة للبقاء في الجو. وبمقدورها استطلاع الأهداف وضربها. ونحن لم نطوّر هذه المسيّرة لاستخدامها في جنوب إفريقيا فحسب، بل ولبيعها خارج البلاد. ومن منافساتها "بيرقدار" و" آنكا" التركيتان، وكذلك الدرونات من تصنيع شركة General Atomics الأمريكية.

يذكر أن مدى عمل المسيّرة الإفريقية الجنوبية 2000 كيلومتر، ارتفاع تحليقها ما يزيد عن 9000 متر، السرعة القصوى 250 كلم/ساعة، فترة البقاء في الجو 35 ساعة، الوزن 1300 كيلوغرام، الحمولة المفيدة 210 كيلوغرامات.

وتم تزويد Milkor 380 بصواريخ "جو – أرض" ذات نظام التوجيه الليزري.

وأشار الناطق إلى أن Milkor 380 تمر بمرحلة ختامية للاختبارات. ومن مميّزات المسيّرة مكوّناتها التي صنعت كلها في جنوب إفريقيا.

وقد أعربت شركة ميلكور المحدودة عن استعدادها لتدريب الأفراد المشغّلين في البلدان التي تريد شراء المسيّرة.

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