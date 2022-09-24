الصين ترسل أسطولاً جديداً لـ "المرافقة" في خليج عدن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسلت القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني الأسطول رقم 42 من ميناء عسكري في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين يوم الأربعاء الماضي، للقيام بمهمة المرافقة للأسطول البحري رقم 41 في خليج عدن والمياه قبالة السواحل الصومالية.

ويتكون الأسطول الـ 42 رئيسيا، بحسب وكالة "شينخوا"، من قوات بحرية ومعدات من قيادة المسرح العملياتي الشمالي التابعة لجيش التحرير الشعبي، بما في ذلك مدمرة الصواريخ الموجهة "هواينان" والفرقاطة ريتشاو وسفينة إمداد، مع تجهيز العشرات من جنود العمليات الخاصة ومروحيتين على متن الأسطول.

واستعدادا للمهمة، أجرى الأسطول تدريبات على استخدام الأسلحة ومكافحة الإرهاب والقرصنة، وكذلك تدريبات حول إنقاذ السفن التجارية واستخدام الأسلحة ومواد أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز