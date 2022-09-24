فرنسا وشركاؤها يطلقون مبادرة للتصدي لأزمة الغذاء

المصدر: (باريس - رويترز)

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أعلن قصر الإليزيه أمس أن فرنسا عقدت هذا الأسبوع اجتماعاً مع شركاء من بينهم دول أفريقية والاتحاد الأوروبي وهيئات تابعة للأمم المتحدة من أجل التصدي العاجل لأزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. ويأتي الاجتماع الذي عقد على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي حض فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع الدول المحايدة، التي يوجد كثير منها في جنوب العالم، على الوقوف إلى جانب أوكرانيا والغرب.

وقال الإليزيه في بيان «تفاقمت التوترات في سوق الأغذية أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرب في أوكرانيا» مكرراً بذلك تحذيره من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب. وأضاف الإليزيه «استعمل الاتحاد الأوروبي الإعفاءات الحالية على كل منتجات الأغذية الزراعية، مع توفير إرشادات إضافية لتوضيح أن نظام عقوباته ينطبق على روسيا»، مضيفاً إنه يعتزم أيضاً إطلاق آلية طوارئ لشراء الأسمدة لأفريقيا. وأردف الإليزيه قائلاً إن اجتماعاً سيعقد في باريس مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المنتجة للأسمدة قبيل القمة المقبلة لمجموعة العشرين في منتصف نوفمبر لزيادة الإنتاج بأسرع ما يمكن.

ومضى قائلاً «أخيراً، ندعو منتجي الغاز في جميع أنحاء العالم إلى تحمل مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحد من زيادات الأسعار وضمان شفافية الأسواق، وهو الأمر الضروري للإبقاء على الطاقة الإنتاجية للأسمدة في جميع مناطق العالم».

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