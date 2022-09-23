الهاجس النووي يسيطر على أروقة الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا أمس، أن الحديث عن صراع نووي «غير مقبول بالمرة» وأن ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ولدى افتتاحه اجتماعاً لمجلس الأمن بحضور كبار الدبلوماسيين الروس والأمريكيين، دعا غوتيريس إلى إجراء تحقيق في حرب أوكرانيا، وقال إن تقارير هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تظهر «قائمة من (الأعمال) الوحشية - إعدامات بإجراءات تعسفية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الممارسات اللاإنسانية والمهينة بحق مدنيين وأسرى حرب».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغ الأمم المتحدة مساء الأربعاء، بأن هناك «جريمة» ارتُكبت ضد أمته وبأن كييف تريد «القصاص العادل» من روسيا. وفي كلمة مسجلة، حدد زيلينسكي ما قال إنها خمسة شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام. وتضمنت هذه الشروط معاقبة روسيا، وإعادة الأمن لأوكرانيا، وسلامة أراضيها وضمانات أمنية.

ورفض أي اقتراح للسلام بخلاف الخطة التي اقترحتها أوكرانيا. وقال إن شروطه الخمسة غير القابلة للتفاوض من أجل التوصل لسلام تشمل معاقبة روسيا على عدوانها واستعادة أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها وضمانات أمنية. وعبرت العديد من الوفود عن تأييدها لموقف زيلينكسي بالوقوف والتصفيق الحار بعد انتهائه من كلمته في حين ظل الوفد الروسي جالساً.

عقوبات جديدة

وفي الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن، دان وزراء خارجية مجموعة السبع ما أسموه «تصعيد» موسكو للصراع في أوكرانيا وتوعدوا بفرض «عقوبات جديدة» عقب إعلان روسيا تعبئة جزئية.

كما ندد وزراء ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بما أسموها «الاستفتاءات الوهمية في أراضي أوكرانيا»، التي أعلنت عنها السلطات الموالية لروسيا في منطقة دونباس التي تسيطر عليها روسيا.

رد روسي

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بـ«التدخل بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا»، حيث تقوم الحكومات بدعم كييف بالأسلحة.

ووصف لافروف موقف هذه الدول بـ«المثير للسخرية» حيث «تقوم بضخ كامل الأسلحة إلى أوكرانيا وتقوم بتدريب قواتها.. وتحاول إطالة أمد القتال إلى أطول فترة ممكنة على الرغم من الضحايا والدمار، من أجل إنهاك روسيا وإضعافها».

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