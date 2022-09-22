تقرير دولي يحذر من تنامي الفجوة بين الجنسين

المصدر: وام

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حذر تقرير أممي صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، من أن استمرار الارتفاع الملحوظ للأسعار ونقص الغذاء أدى إلى توسيع الفجوة العالمية بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير، الذي تم توزيعه اليوم، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة دفع إلى عودة الأسر لاستخدام أنواع وقود وتقنيات أقل نظافة، مما يعرض النساء والفتيات لتلوث الهواء المنزلي، الذي يتسبب في وفاة نحو 3.2 ملايين شخص سنوياً.

وعبَّر التقرير عن قلقه إزاء زيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والجنس مقابل الغذاء والبقاء على قيد الحياة، والزواج المبكر، والقسري نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية في سياق النزاعات والأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الأزمات المنهجية والمتعلقة بالنوع الاجتماعي تتطلب حلولاً منهجية قائمة على النوع الاجتماعي، موضحةً أن ذلك يعني ضمان أن تكون النساء والفتيات، بما في ذلك الفئات المهمشة، جزءاً من جميع عمليات صنع القرار.

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