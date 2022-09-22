القبض على 4 أشخاص خططوا لعمل إرهابي في أيسلندا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الأيسلندية، اليوم، أنها قبضت على أربعة أشخاص في عملية واسعة النطاق مرتبطة بالتحضير لهجوم إرهابي.

وذكر كارل شتاينار فالسون، مفوض الشرطة الوطنية الأيسلندية، للصحافيين: "تندرج عمليات الشرطة أمس في إطار تحقيق حول التخطيط لهجوم إرهابي".

وذكر المصدر نفسه أن أربعة أيسلنديين في العشرينيات من العمر قُبض عليهم في كوبافوغور، إحدى ضواحي العاصمة ريكيافيك، وفي مدينة موسفيلسبير جنوب غرب البلاد، في عملية كبيرة شارك فيها نحو 50 عنصراً أمس. وأودع اثنان منهم الحبس على ذمة التحقيق اليوم.

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت هناك صلات بين الرجال ومنظمات متطرفة.

وأضاف فالسون: "بحسب علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذا التحقيق (في أيسلندا)".

وتصدرت الدولة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 375 ألف نسمة، مؤشر السلام العالمي، منذ أن تم إدراجها في التصنيف العالمي عام 2008 على أنها "أكثر دول العالم سلماً".

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