روسيا تقبل الدبلوماسية لين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لديها

المصدر: د ب أ

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قبلت روسيا، لين تريسي، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصبح سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء، اليوم الخميس، عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إن تريسي تلقت موافقة وزارة الخارجية الروسية على توليها المنصب.

وكان بايدن قد رشح الدبلوماسية للمنصب مؤخرا. وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، لا يزال يتعين الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، عبر التصويت، على أي سفير قبل تعيينه رسميا وإرساله إلى الدولة المعنية.

وعملت تريسي، التي تتحدث اللغة الروسية، في السابق، سفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا.

وعملت أيضا كبيرة مستشارين للشؤون الروسية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية بوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك كانت نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في موسكو.

وغادر السفير الأمريكي السابق لدى موسكو جون سوليفان روسيا في وقت سابق هذا الشهر للتقاعد. وتحدث الدبلوماسي علنا مرارا وتكرارا عن قضايا النزعات الاستبدادية والعدالة التعسفية وانتهاك حقوق الإنسان في روسيا.

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