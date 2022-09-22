منظمة الطاقة الذرية تبدأ مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول منطقة آمنة في محيط "زابوريجيا"

المصدر: د ب ا

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أعلن الأمين العام لمنظمة الطاقة الذرية، رفائيل جروسي، بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول معايير المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المفاوضات تناقش جوانب محددة.

وقال غروسي في إفادة صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن هنا نعمل على إنشاء منطقة آمنة ومحمية في محيط محطة زابوريجيا النووية، عقدت اجتماعات وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، واجتماع نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأوكراني مع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، وممثل السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال جروسي "نحن نعمل على جوانب محددة، والتي تستدعي إنشاء منطقة آمنة".

وأكد جروسي أن المنظمة لديها إمكانية للدخول في كل جزء من أجزاء المحطة النووية.

يذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام بزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، في الأول من شهر سبتمبر الجاري، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن القصف.

وفي التاسع من شهر سبتمبر، دعا جروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوريجيا.

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