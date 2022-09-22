مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة بسبب التعبئة الروسية

المصدر: عواصم - وكالات

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، أمس، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة للحرب في أوكرانيا، في تصعيد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل، بعد تذبذب السعر في بداية التعاملات. وارتفع سعر النفط بنسبة 2 % إلى 58. 85 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8. 1 % إلى 24. 92 دولاراً للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وتراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش، الذي أضاف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق.

قطاعات فرعية

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة، مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية، وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 في المئة، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد في المئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية، وسجل الدولار قفزة، أمس، إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاماً مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى.

وترى المحللة سوزانا ستريتر لدى شركة Hargreaves Lansdown للخدمات المالية أن «المخاوف من زيادة محتملة لحدة الحرب في أوكرانيا، مع تعبئة مئات آلاف الروس في الاحتياط، تدفع المستثمرين إلى العملات (التي تُعتبر) ملاذات آمنة». وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع المصرف المركزي الأمريكي، الذي سيُنشر قراره بعد انتهاء جلسات التداول في أوروبا.

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