روسيا تمنح الأجانب جنسيتها مقابل الخدمة العسكرية

المصدر: البيان

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وافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على قانون يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين يتعاقدون مع الجيش الروسي للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل، حسب "روسيا اليوم".

ووفقاً للوثيقة التي تم التصديق عليها، اليوم الأربعاء، يحق للمواطنين الأجانب الذين يبرمون عقداً مع القوات المسلحة الروسية، أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية، لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون التقيد بشرط الحصول مسبقاً على إقامة مؤقتة أو دائمة.

كما ينص القانون على تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري، من خمس سنوات إلى سنة واحدة لبعض الرتب العسكرية، كضباط الصف والضباط.

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