الولايات المتحدة وروسيا ترسلان بعثة إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب ا

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أطلقت روسيا والولايات المتحدة الصاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان في الساعة 655 مساء بالتوقيت المحلي (1355 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، على الرغم من التوترات السياسية الخطيرة.

وتعتبر هذه أول بعثة مشتركة بين البلدين منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، وهي الخطوة التي تسببت في عقوبات دولية وجعلت روسيا في خصومة مع الغرب.

وستستمر الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث ساعات، ومن المقرر أن يقضي الثلاثي ستة أشهر هناك.

وعرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكموس" عملية الإطلاق في بث مباشر.

وتتابع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" البعثة أيضا من قاعدة بايكونور، وقالت إن الصاروخ أطلق بسلاسة وأن الطاقم يعمل بشكل جيد.

ويتواجد على متن كبسولة سويوز رائدا الفضاء سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين، بالإضافة إلى رائد الفضاء فرانك روبيو من وكالة ناسا.

وفي حديثه قبل بضعة أسابيع، وصفها روبيو بأنها "مهمة تحظى بأهمية بشكل لا يصدق"، وقال إنه أصبح "صديقا حميما" لزملائه في الطاقم الروسي.

ووصف روبيو التعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بأنه "جيد وقوي"، على الرغم من التوترات المتصاعدة بين موسكو وواشنطن.

يشار إلى أن روسيا تشكو من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعرقل عملها المتعلق بالفضاء، بما في ذلك إنتاج الصواريخ، التي لها أيضا تطبيقات عسكرية.

ويوجد على متن محطة الفضاء الدولية قائد البعثة رقم67، أوليج أرتيمييف، إلى جانب زملائه رواد الفضاء دينيس ماتفيف وسيرجي كورساكوف. وهناك رواد فضاء من ناسا وهم بوب هاينز وكجيل ليندجرين وجيسيكا واتكينز بالإضافة إلى الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية.

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