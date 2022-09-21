رقصة الرعب الجديدة.. تعبئة عسكرية روسية ويوم قيامة أمريكية.. العالم إلى أين؟

المصدر: مروان برجاس

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اليوم، يدخل العالم فصلاً جديداً من الرعب، تارة بالتعبئة العسكرية، وتارة أخرى بطائرات يوم القيامة و«التهديد النووي» المدمر.

فبعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للمواطنين الذين هم في سن القتال، أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لتصعيد كبير ربما لم يكن متوقعا للنزاع الدائر في أوكرانيا.

وأرادت روسيا من خلال التعبئة العسكرية التي تستهدف استدعاء 300 ألف فرد إضافي للخدمة في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن ترسل إنذاراً للغرب، أنه إذا استمر فيما وصفه بوتين بـ«الابتزاز النووي» فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

هذا ليس خداعاً؛ ربما يكون الأمر الأكثر واقعية، والخطوة الأكثر حسماً؛ ويتضح ذلك من خلال تشديد بوتين في خطابه الذي بثه التلفزيون الروسي اليوم الأربعاء عندما قال إذا تعرضت وحدة أراضي روسيا للتهديد، سيستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبه.

ذعر سياسي

وليس غريباً أن يثير قرار التعبئة العسكرية الروسية، ذعراً سياسياً في الغرب، فقد كان الإعلان عن التعبئة بمثابة اختبار «جماعي» وقاس للغرب، وربما نجحت موسكو في إثارة «زوبعة دبلوماسية»، في الغرب، تشابهت ردود أفعالها حتى في صيغة التصريحات المنددة، إذ وصف ساسة غربيون إعلان بوتين التعبئة الجزئية بـ«مؤشر ضعف»، و«اعتراف بالفشل».

أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد كانت تعبئة روسيا للجيش وتظهر فشل مجهودها الحربي، بحسب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك لرويترز اليوم الأربعاء.

وأضاف في رسالة نصية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تحميل الغرب مسؤولية بدء «حرب غير مبررة» والوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية للجيش من أجل القتال في أوكرانيا تثبت أنه "في حالة يأس" ولا يسعى إلا إلى تصعيد الأزمة.

وترى ألمانيا على لسان روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أن التعبئة الجزئية للجيش التي أمرت بها روسيا هي تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا تدرس الحكومة الألمانية الرد عليه.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريدجت برينك إن التعبئة الجزئية التي اعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكل «مؤشر ضعف».

وفي رأي وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأربعاء إن إعلان روسيا تعبئة القوات من أجل الحرب في أوكرانيا يعد اعترافا من الرئيس فلاديمير بوتين بالفشل.

وتراقب فنلندا عن كثب الوضع في روسيا المجاورة بعد أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة العسكرية، بحسب وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين.

ورفعت ليتوانيا مستوى جاهزية قوة الرد السريع في جيشها "لمنع أي استفزازات من الجانب الروسي"، وفق وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس.

طائرة يوم القيامة

ومع احتدام الخلافات بين الكرملين والدول الغربية بعد اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، عاد الحديث عن طائرة "يوم القيامة" الأمريكية، التي يمكن أن تصبح مقر قيادة لإدارة المعركة في حالة نشوب حرب نووية.

وتم تطوير «طائرة يوم القيامة»، التي هي في الأصل بوينغ 747، لتصبح قادرة على إدارة شؤون العمليات النووية من الجو في حال وقوع هجوم نووي على البلاد، بحسب تقرير سابق لشبكة «سي أن بي سي».

وتمتلك روسيا أيضاً «طائرة يوم القيامة» التي صممت لتكون بمثابة "كرملين طائر" في حال اندلاع حرب نووية، ويمكن إعادة تزويدها بالوقود في الجو، وبداخلها يكون بوتن قادرا على حكم روسيا وإصدار الأوامر لجيشه لشن ضربات نووية من موقع القيادة المحمول جوا.

اقتصاد العالم

وترك قرار «التعبئة الجزئية» الروسية للقتال في أوكرانيا، تداعيات كبيرة على اقتصادات العالم، حيث سجّل الدولار قفزة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته خلال 20 عامًا مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" للقتال في أوكرانيا.

وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفدرالي الأمريكي في وقت لاحق الأربعاء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110,87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

النفط

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة للحرب في أوكرانيا، في تصعيد يمكن ان يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم إلى أكثر من 85 دولار للبرميل، بعد تذبذب السعر في بداية التعاملات.

وارتفع سعر النفط بنسبة 2% إلى 58ر85 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر1% إلى 24ر92 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

أسهم أوروبا

أما الأسهم الأوروبية فقد عند الفتح اليوم الأربعاء بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش الذي أضاف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة.

واكتسب الذهب قوة دافعة بعد تصريحات بوتين، حيث ارتفع المعدن الأصفر اليوم الأربعاء في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة مسجلا 1670.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1680.40 دولار للأوقية.

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