بعد التعبئة العسكرية في روسيا.. ليتوانيا ترفع جاهزية الجيش.. وفنلندا تؤكد استعداد قواتها

المصدر: وكالات

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قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس اليوم الأربعاء إن بلاده رفعت مستوى جاهزية قوة الرد السريع في جيشها "لمنع أي استفزازات من الجانب الروسي"، وذلك بعد أن بعد أن أعلنت موسكو عن تعبئة عسكرية جزئية.

وكتب على فيسبوك "بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينجراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تكتفي بالمراقبة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين اليوم الأربعاء إن فنلندا تراقب عن كثب الوضع في روسيا المجاورة بعد أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة العسكرية.

وأضاف "فيما يتعلق بمحيط فنلندا، يمكنني القول إن الوضع العسكري مستقر وهادئ.. قواتنا الدفاعية مستعدة جيدا والوضع مراقب عن كثب ".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأربعاء، كلمة للشعب الروسي تحدث فيها عن مستقبل العملية العسكرية في أوكرانيا، كما تحدث عن استفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي التعبئة الجزئية للجيش الروسي، داعياً كل من خدم في القوات المسلحة من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال إلى الانضمام إلى الجيش.

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