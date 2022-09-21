بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي ويؤكد: الغرب يريد تدمير بلادنا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأربعاء، كلمة للشعب الروسي تحدث فيها عن مستقبل العملية العسكرية في أوكرانيا، كما تحدث عن استفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي التعبئة الجزئية للجيش الروسي، داعياً كل من خدم في القوات المسلحة من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال إلى الانضمام إلى الجيش.

كما جاء في خطاب بوتين:

بوتين: التعبئة تبدأ اليوم

بوتين: النظام في كييف جعل من "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع.

بوتين: النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014

بوتين: النظام في كييف رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل

بوتين: النظام في كييف ارتكب تطهيرا عرقيا ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا الانقلاب عام 2014

بوتين: نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة

بوتين: أقول للغرب: لدينا كثير من الأسلحة للرد

بوتين: الغرب يمارس ابتزازا نوويا ضدنا

بوتين: الغرب تجاوز كل الحدود في عدوانه على روسيا

بوتين: معظم الناس في المناطق التاريخية في أوكرانيا لا يريدون العيش تحت رحمة النازيين الجدد

بوتين: هدفنا هو تحرير دونباس

بوتين: الغرب لا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا

بوتين: لقد تجاوز الغرب في سياساته المناهضة لبلادنا كل الحدود الممكنة

بوتين: نستمع دائما من الغرب إلى تهديدات موجهة إلى بلادنا وإلى شعبنا

بوتين: بروكسل وواشنطن يحثون النظام في كييف بشكل مباشر على نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا

بوتين: لم يعد سرا الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما يتبع ذلك من تداعيات لنزع سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكل أشكال السيادة والنهب الكامل لبلادنا

بوتين: الغرب استخدم الابتزاز النووي

بوتين عن الابتزاز النووي: الحديث لا يدور حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الذي يهدد بكارثة نووية، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول "الناتو، حول إمكانية وقبول استخدام السلاح الدمار الشامل ضد روسيا

بوتين عن الابتزاز النووي: لمن يطلق مثل هذه التصريحات، أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطورا من نظيراتها لدى دول "الناتو"

بوتين: أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة وهذا ليس خداع

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز