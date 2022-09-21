بايدن يرشّح لين تريسي سفيرةً جديدةً للولايات المتحدة لدى روسيا

المصدر: أ ف ب

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رشّح الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسية المخضرمة لين تريسي أمس الثلاثاء لتولّي منصب سفيرة الولايات المتّحدة لدى روسيا بعد تقاعد السفير الحالي جون سوليفان.

وتشغل تريسي حالياً منصب السفيرة الأمريكية لدى أرمينيا، وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في موسكو.

وتخصّصت تريسي في الدراسات السوفيتية في جامعة جورجيا، وحصلت على إجازة في القانون من جامعة أكرون بولاية أوهايو العام 1994.

وبعد انضمامها إلى الخارجية الأمريكية، عملت تريسي في سفارات بلادها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بما في ذلك جورجيا وقرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان.

كما عملت في القنصلية الأمريكية في بيشاور بباكستان بين عامي 2006 و2009، حيث نجت من هجوم شنّه مسلحون على سيارتها الرسمية.

ومن العام 2014 حتى العام 2017 شغلت تريسي منصب نائبة رئيس البعثة الأمريكية في موسكو.

وغادر سوليفان (62 عاماً) روسيا أوائل سبتمبر بعد أقلّ من ثلاث سنوات على توليه مهمته وسط عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين بين واشنطن وموسكو، قبل أن تتفاقم الضغوط في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير.

وغادر سوليفان موسكو فجأة مطلع سبتمبر للعناية بزوجته المحامية غريس رودريغيز، التي كانت تعاني من مرض السرطان قبل أن تتوفى في 5 سبتمبر، وفق موقع بوليتيكو.

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