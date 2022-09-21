استفتاءات الانضمام لروسيا المواجهة إلى مستوى أعلى؟

المصدر: دبي - البيان. عواصم- وكالات

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رغم المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة ضد القوات الروسية، تستعد روسيا لنقل الصراع إلى مستوى أعلى عبر المضي قدماً في دعم استفتاءات لانضمام مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، وحددت موعداً خلال الشهر الجاري لبدء أول هذه الاستفتاءات.

وأعلنت سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، ومنطقتا زابوروجيا وخيرسون، بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا. وحددت السلطات في دونيتسك ولوغانسك الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري موعداً للاستفتاء. وبحث رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، مع رئيس لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، التحضير بشكل مشترك والتنسيق، من أجل إجراء الاستفتاء.

وفي مقاطعة خيرسون، أعلن فلاديمير سالدو، رئيس إدارة المقاطعة أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي فوري، بشأن الانضمام لروسيا وحدد نفس الموعد لإجراء الاستفتاء، مؤكداً أن سلطات المنطقة ستعمل ما بوسعها، لضمان أمن مواطنيها أثناء عملية الاستفتاء. كذلك حددت مقاطعة زابوروجيا كذلك الموعد نفسه لإجراء الاستفتاء.

المسار السيادي

إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن موسكو ستمضي قدماً بـ«مسارها السيادي» على الساحة الدولية، وقال أمس، «لن ننحرف عن مسارنا السيادي».

ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، حذر بوتين في اجتماع متلفز مع سفراء أجانب تم تعيينهم مؤخراً في موسكو من أن دور الولايات المتحدة في الخارج يعرقل التنمية على مستوى العالم، وأفاد في إشارة مبطنة إلى الغرب والولايات المتحدة «للأسف، يواجه تطوير عالم متعدد الأقطاب مقاومة من أولئك الذين يحاولون الاحتفاظ بدورهم المهيمن، والسيطرة على كل شيء في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا»، وأضاف: إن «هذه الهيمنة سارت بشكل جيد لمدة طويلة، لكن من المستحيل أن يبقى الوضع كذلك إلى الأبد».

لا رجوع

كتب نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري ميدفيديف على «تليغرام»: «بعد تنفيذ الاستفتاءات، وإدراج مناطق جديدة في روسيا، سيأخذ التحول الجيوسياسي في العالم طابعاً لا رجعة فيه.. إن روسيا سيكون بإمكانها استخدام «جميع الوسائل للحماية». وبعيد الإعلان عن موعد تنظيم الاستفتاءات، تعهدت كييف «القضاء» على ما سمّته «التهديد الروسي».

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