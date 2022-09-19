دفن الملكة إليزابيث مع قطعتي مجوهرات.. أبزر المعلومات عن السرداب الملكي

المصدر: البيان

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تم دفن الملكة الراحلة اليزابيث الثانية، الإثنين، في مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن.

قطعتا مجوهرات

وتم دفن قطعتين فقط من المجوهرات مع الملكة إليزابيث، رغم أن مجوهراتها الخاصة تحتوي على حوالي 300 قطعة، بما في ذلك 98 بروشا و34 زوجا من الأقراط و15 خاتما.

قطعتا المجوهرات تحملان أهمية معنوية لها، وهما خاتم زفافها الذهبي الويلزى البسيط، وزوج من أقراط اللؤلؤ، وفقا لسكاي نيوز.

الملكة رفضت دفنها بقطع مجوهرات، لأنها تؤمن أن هذه القطع إرث للعائلة، وأن المجوهرات تشكل جزءا كبيرا من هذا الإرث، وفق قصر باكنغهام.

خاتم خطوبة الملكة الراحلة وبه ألماس مأخوذ من تاج والدة الأمير فيليب، أليس من باتنبرج، من المرجح أن يتم منحه لابنتها الأميرة آن.

ولديها أيضا نحو 2868 قطعة ألماس، إلى جانب 17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة تتألق في تاج "إمبريال ستيت" الذي استقر على نعش الملكة.

ويتم حفظ جواهر التاج الرسمية في برج لندن، حيث يعود تاريخ المجموعة إلى القرن السابع عشر، وتضم أكثر من 23 ألف قطعة ألماس وياقوت.

السرداب الملكي.. المكان الأخير

داخل السرداب الملكي يرقد نعش الملكة إليزابيث الثانية، المصنوع من خشب البلوط. وسيوارى جسدها بجوار رفيق دربها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، في السرداب الملكي بكنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وندسور.

بعد دفنها أصبحت الملكة رقم 26 من أفراد العائلة الملكية المدفونين في السرداب ذي الـ200 عام، المخفي أسفل كنيسة سانت جورج.

وانضمت إلى مجموعة من الملوك والملكات الذين يقبعون خلف بوابات حديدية، على مسافة 16 قدما تحت الأرض.

من أبرز الموجودين في السرداب: جورج الثالث، وجورج الرابع، وجورج الخامس من هانوفر، وويليام الرابع، ووالد الملكة فيكتوريا، الأمير إدوارد، وزوجة جورج الثالث، الملكة شارلوت، وجد الملكة ماري، الأمير أدولفوس.

-جرى إنشاء السرداب بين عامي 1968 و1969، ويقع بجوار الممشى الشمالي للكنيسة.

-يتم إنزال النعوش الملكية 16 قدما، قبل النزول إلى ممر ووضعها بالسرداب خلف البوابات الحديدية.

-دفن الملوك الأوائل في كنيسة ويستمنستر، حيث لا يزالون يرقدون بسرداب ملكي أسفل كنيسة هنري السابع.

-جورج الخامس، والملكة ماري بالسرداب الملكي، بينما وضع جورج السادس بكنيسته الخاصة عام 1969.

-به والدة الأمير فيليب، الأميرة أليس أميرة باتنبرج، التي ولدت في قلعة وندسور، وتوفيت عام 1969.

-به رفات جثامين والدي الملكة جورج السادس والملكة الأم، وكذلك رماد شقيقتها الأميرة مارغريت.

-يختار بعض أفراد العائلة الملكية إمضاء الوقت في السرداب للتفكير في أحبائهم.

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