لمَ من الضروري إيلاء أهمية للتغير المناخي الذي نشهده اليوم؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لعل قضية التغير المناخي اليوم أضحت أكثر ما يؤرق العالم الحديث، فعلى الرغم من تشعب القضايا المعاصرة، وانشغال العالم في تجاوز الأزمات الاقتصادية المتكررة، إلا أن القمم وطاولات الحوار لا تخلو من مناقشة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، فلمَ هذا الاهتمام الكبير بالأمن البيئي حول العالم؟

إن قضية التغير المناخي ليست وليدة اليوم، إذ كانت محل الحديث في العقود الثلاثة المنصرمة، حيث تطور النشاط الإنساني، واستفحل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، وبدأ الاستنفاذ المتسارع لموارد الأرض، ما أدى إلى تغيرات مناخية شديدة الحدة، أبرزها وصول الغازات الدفيئة إلى تركيزات قياسية في الغلاف الجوي، وارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات، وتغير نسبة هطول الأمطار، وموجات الجفاف، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وكثرة الفيضانات، وذوبان الجليد، وخسارة الصفائح الجليدية، والعواصف الشديدة، وتأثر التنوع البيولوجي وتدهوره نتيجة لتلك التغيرات، ما ينذر بكارثة غير مسبوقة.

إن ما يشهده العالم ما هو إلا صورة مصغّرة عن أخطار التغير المناخي؛ ولهذا لا مفر من مواجهة تلك الحالة البيئية بحزم وسرعة؛ ذلك لأن التغير الحاد في المناخ سيؤدي إلى ارتفاع شديد في الحرارة، وذوبان للجليد، وغمر الفيضانات للأراضي المنخفضة، والتأثير على الزراعة وما يتبع ذلك من مشاكل خطيرة تطول الأمن الغذائي، ناهيك عن تلوث الهواء، وكثرة الحرائق، وانتشار الجفاف، وخلل التنوع البيولوجي، وانقراض الكثير من الكائنات الحية التي لن تتكيف مع تلك التغيرات الجسيمة. وتكمن مواجهة تغير المناخ في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد، وتشجير المناطق الصحراوية، وغيرها من الآليات التي ستعيد التوازن الطبيعي في مواجهة كارثة حتمية.

وفي مواكبة الخطط المبذولة لمواجهة التغير المناخي، نرى تزايداً في الشركات التي وضعت حماية البيئة على رأس أولوياتها، وأبرزها "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. فلطالما حرصت "دي بي ورلد" في كل مواقع عملياتها على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في أنشطتها، وتسعى لتقديم مساهمة إيجابية للاقتصادات والمجتمعات التي تعمل فيها.

من هذا المنطلق، تسعى "دي بي ورلد" بجهود حثيثة لحماية البيئة، وذلك من خلال المشاريع والمساهمات الفعّالة. ووضعت نصب أعينها مهمة الحفاظ على التنوع البيولوجي، فركزت جهودها في استعادة النظم البيئية على غابات المنغروف في محمية جبل علي (100 ألف غرسة) وذلك بهدف حماية البيئة والحياة البرية، وخفض أطنان من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويأتي ذلك مواكبةً للخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050 لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

ولا تقتصر جهود "دي بي ورلد" داخل دولة الإمارات فحسب، إذ تمتلك فرقها المحلية خريطة عالمية للمواقع المحتملة لترميم المنغروف، بالإضافة إلى إرشادات فنية حول مواصفات المشروع المقترح المتعلقة بالتكاليف والحجم وخفض غازات الدفيئة. كما يمكن لهذه الفرق الاطلاع على الإجراءات التنظيمية والشراكات المحتملة في كل منطقة جغرافية. وقد تمّ تنفيذ العديد من مشاريع الترميم حول العالم نذكر لكم بعضاً منها: "دي بي ورلد" باسورجا في الإكوادور، حيث تمّت زراعة 40 هكتاراً من أشجار المنغروف الأحمر أو ما يعادل 25,000 شجرة. أمّا في باتنجاس ومانيلا في الفلبين، فتمت زراعة ما يقارب 3,000 شجرة من أشجار المنغروف (ما يعادل هكتارًا واحدًا). إضافةً إلى ذلك، فقد تمّ الاستثمار في استعادة غابات المنغروف في محمية بونتا دي أورو البحرية الجزئية في مابوتو في موزمبيق، هذا إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى في مناطق مختلفة من العالم منها على سيبل المثال تركيا، وباكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وتعهدت "دي بي ورلد" أيضاً بالوصول إلى الحياد الكربوني (صفر انبعاثات كربونية) بحلول عام 2040، كما وضعت هدفاً وسيطاً يتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 28% بحلول عام 2030. وتطمح إلى جذب استثمارات عالمية بما يتجاوز نصف مليار دولار للوصول إلى هذا الهدف، والمساهمة بشكل فعّال في التصدي لآثار التغيرات المناخية.

والجدير بالذكر أن "دي بي ورلد" حصدت مؤخراً جائزتين مرموقتين ضمن جائزة دبي للنقل المستدام لعام 2022، تقديراً لأحدث مبادراتها في مجال التنقل المستدام، والمتمثلة في مبادرة شاحنة محطة الحاويات الكهربائية عن فئة الحفاظ على البيئة، ومبادرة نظام تحديد الموقع الفوري عن فئة إدارة التنقل.

وتتوقع "دي بي ورلد" أن تؤكد مبادراتها هذه، وغيرها الكثير من الإنجازات التي حققتها حتى هذا العام، بشكل أكبر على التزامها بتغيير حدود المُمكن في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

للمزيد من المعلومات عن مختلف الجهود الساعية إلى التصدي لآثار التغيرات المناخية وآخر مبادرات "دي بي ورلد" في هذا المجال، يرجى زيارة الموقع.

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