انطلاق مراسم الجنازة الرسمية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية

المصدر: البيان

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بدأت قبل قليل مراسم الجنازة الرسمية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن عمر 96 عاما.

وتقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام.

وتشهد الجنازة الرسمية حضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان، نائب رئيس الصين.

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