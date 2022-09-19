انطلاق مراسم الجنازة الرسمية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية
بدأت قبل قليل مراسم الجنازة الرسمية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن عمر 96 عاما.
وتقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام.
وتشهد الجنازة الرسمية حضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان، نائب رئيس الصين.
بدء مراسم نقل نعش #الملكة_إليزابيث إلى كاتدرائية #وستمنستر #الملكة_إليزابيث_الثانية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mBOEdzvxeN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2022
وصول أفراد العائلة المالكة البريطانية تمهيدا لانطلاق الجنازة الرسمية للملكة الراحلة #إليزابيث_الثانية #الملكة_إليزابيث_الثانية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rSa4sOM5AT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2022
وصول الرئيس الأميركي #جو_بايدن إلى جنازة الملكة #إليزابيث_الثانية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VYlKfaaFf4— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2022