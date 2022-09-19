بايدن في مقابلة تلفزيونية: القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة بثت الأحد، إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني.

ولدى سؤاله في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة (سي. بي.إس) عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها الصين إقليماً تابعاً لها، قال: "نعم، إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا ستقوم القوات الأمريكية بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، قال بايدن: "نعم".

وتطرقت المقابلة لجائحة "كوفيد19"، حيث أعلن الرئيس الأمريكي خلال المقابلة أن الجائحة "انتهت" في الولايات المتحدة.

وقال: ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير.. لكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جداً".

وفي سؤال حول ترشحه لولاية ثانية أعلن الرئيس الأميركي أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح لانتخابات عام 2024.

وقال لشبكة: "هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجدداً؟ سنرى ذلك".

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