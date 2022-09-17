رئيس كازاخستان يعيد تسمية العاصمة أستانا

المصدر: أ ف ب

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وقَّع قاسم جومارت توقايف، رئيس كازاخستان، اليوم، قانوناً تعاد بموجبه تسمية عاصمة كازاخستان أستانا، التي سبق تسميتها نور سلطان عام 2019.

وقالت الرئاسة، على موقعها، إن قاسم جومارت توكاييف وقَّع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضاً مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات غير قابلة للتجديد، بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين على التوالي.

وأقر البرلمان الكازاخستاني، أمس، هذه التعديلات.

كذلك، نشرت الرئاسة، اليوم، مرسوماً يفيد بإعادة تسمية العاصمة رسمياً أستانا فور نشر المرسوم.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن الرئيس توكاييف تأييده تقليص الولاية إلى سبع سنوات غير قابلة للتجديد، واقترح أيضاً إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الخريف المقبل. لكن الاقتراح الأخير لم يتم تأكيده رسمياً حتى الآن.

وعُرفت أستانا بناطحات السحاب وسط سهول شمال يكازاخستان، واتخذت اسم نور سلطان في مارس 2019 تيمناً بالاسم الأول للرئيس السابق بعد مغادرته السلطة.

وحكم نزارباييف (82 عاماً) الجمهورية السوفيتية السابقة منذ استقلالها عام 1991 حتى عام 2019.

وتسلَّم الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف (69 عاماً) السلطة بعد استقالة سلفه.

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