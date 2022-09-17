أول تصريح لنائبة رئيس الأرجنتين بعد محاولة اغتيالها.. فيديو

المصدر: البيان

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أدلت نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز أول أمس الخميس بأول تصريح منذ تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقالت فرنانديز إنها اختارت أن تكون بين الجمهور "لتشكر الله والعذراء".

وقالت فرنانديز إنها نجت من الهجوم بفضل مؤيديها، الذين منعوا المهاجم من إعادة تعبئة السلاح، ودون إلحاق أي أذى بالرجل، بحسب "سورونيوز".

واعتقل شخصان كمشتبه بهما في الهجوم، هما رجل برازيلي مسلح يبلغ من العمر 35 عاما، وصديقته الأرجنتينية البالغة من العمر 23 عاما والتي تخضع للتحقيق حاليا.

في الأول من سبتمبر كانت فرنانديز تترجل من سيارتها خارج المبنى الذي تقطن فيه وتلقي التحية على مجموعة من الناس عندما تقدم رجل يحمل مسدساً وصوبه نحوها على بعد سنتيمترات من وجهها، وسحب الزناد الذي عَلِق.

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