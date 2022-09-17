بوتين: "كبسة زر" وتنتهي أزمة الغرب مع الطاقة

المصدر: البيان

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دعا الرئيس الروسي الدول الأوروبية لرفع العقوبات عن مشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) في حال "نفد الصبر" (بسبب أزمة الغاز).

وقال: "في النهاية، إذا كان الصبر ينفد وإذا كان الحال صعبا، فقوموا برفع العقوبات المفروضة على "السيل الشمالي-2" فهذه 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. فقط أضغطوا على الزر وتنتهي المشكلة".

وأكد بوتين أن روسيا ليست مذنبة في حدوث أزمة الغاز في أوروبا، ودعا الدول الأوروبية في التفكير في سبب وقوعها والوقف عن إلقاء اللوم على روسيا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

وعن أسباب أزمة الغاز في أوروبا، أشار الرئيس بوتين إلى أن الأزمة حدثت نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعتها الدول الغربية. وقال إن بولندا وضعت تحت الحصار خط الأنابيب "يامال أوروبا"، أما أوكرانيا فقد أغلقت خطا من أصل خطي غاز يمر عبر أراضيها، فيما تحتاج توربينات في "السيل الشمالي-1" إلى صيانة، والتي تعرقلها العقوبات الغربية.

وشدد بوتين على أن روسيا و"غازبروم" أوفتا وستواصلان الوفاء بجميع التزاماتهما بشأن إمدادات الغاز بموجب العقود المبرمة. كما أشاد بمعدلات التجارة مع الصين، وقال إن التبادل التجاري مع بكين يقترب من الوصول إلى 200 مليار دولار.

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