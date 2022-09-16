روسيا تنسحب رسمياً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

المصدر: د ب أ

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أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن توقف تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا اليوم.

وانسحبت روسيا بشكل استباقي من مجلس أوروبا في وقت سابق من هذا العام بعد أن قالت الهيئة الحقوقية، ومقرها ستراسبورغ، إن هذه الدولة تواجه الطرد بسبب حربها ضد أوكرانيا.

ولا تزال 17450 قضية ضد روسيا معلقة في المحكمة.

وقالت المحكمة إنه تم رفع الدعاوى القضائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر، ومن ثم سيتعين على المحكمة أن تنظر فيها.

وجرى إقرار الاتفاقية في عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في البلدان الأولى في عام 1953.

وتهدف إلى دعم الحق في الحياة، على سبيل المثال، أو ضمان الحماية من التمييز.

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