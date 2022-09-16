جوازات سفر دبلوماسية مزيفة تكشف عصابة لتهريب مهاجرين

المصدر: د ب ا

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ضبطت السلطات الأوروبية شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى القارة عن طريق نقلهم على متن طائرة خاصة من تركيا بجوازات سفر دبلوماسية مزيفة.

وذكرت وحدة التعاون القضائي الأوروبي "يوروجاست" أنه لم يصل أي من الركاب إلى وجهة الوصول الرسمية، التي غالبا ما كانت جزر الكاريبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكان المهاجرون يغادرون الطائرة، خلال التوقف في مطارات أوروبية مختلفة، ثم يتخلصون من جوازات سفرهم المزيفة ويقدمون طلبات اللجوء.

وبحسب تقديرات "يوروجاست" اليوم، بلغ عدد عمليات التهريب التي تمت في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2020، خمس عمليات.

وكان المهربون المشتبه بهم يحصلون على ما يصل إلى 20 ألف يورو (19960 دولار) من كل شخص يستقل الطائرة.

وأشارت "يوروجاست" إلى أن الشرطة ألقت القبض على خمسة مشتبه بهم في بلجيكا وإيطاليا، وصادرت طائرتين يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى 173 ألف يورو تم تجميدها في إيطاليا. وتشارك الولايات المتحدة أيضا في التحقيق.



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