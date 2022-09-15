بالفيديو.. حارس نعش الملكة إليزابيث يسقط مغشياً عليه

المصدر: البيان

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تداولت وسائل إعلام بريطانية وعالمية، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أحد حراس نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مغشياً عليه في كنيسة وستمنستر في لندن العاصمة، أثناء وقوفه أمام النعش فيما حاول زملائه مساعدته على الوقوف مجدداً.

ويظهر في الفيديو لحظة سقوط الحارس مغشيًا عليه خلال إلقاء الحاضرين نظرة الوداع الأخيرة على النعش، وسرعان ما هرع حارسان آخران من الشرطة البريطانية لإنقاذه والاطمئنان عليه ومساعدته بالوقوف.

ومن المتوقع أن تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين المقبل في قاعة وستمنستر حضور أكثر من 500 شخصية من جميع أنحاء العالم ما بين شخصية سياسية أو قائد دولة أو أشخاص في عائلات ملكية أوروبية وآسيوية، جميعهم سيلقون النظرة الأخيرة على جثمان الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت بريطانيا طيلة 70 عاما وفارقت الحياة الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

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