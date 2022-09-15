رئيسا روسيا والصين يلتقيان اليوم في قمّة "شنغهاي" بأوزبكستان

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن يلتقي الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه اليوم الخميس للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحضران قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان.

وقال مسؤولون روس إن الاجتماع، الذي سيعقد على هامش القمة، سيتناول الحرب في أوكرانيا بالتفصيل.

وتدعم الصين بوتين في الصراع، وتلقي باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بدلا من ذلك.

كما سيحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الحدث، الذي يعد أول قمة شخصية لقادة منظمة شنغهاي للتعاون منذ العام 2019.

ومن المتوقع عقد عدة اجتماعات ثنائية، وكذلك قبول إيران في الكتلة السياسية والتجارية والأمنية الأوراسية.

والأعضاء الحاليون في المنظمة هم الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقيرغزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتحظى إيران حتى الآن بصفة مراقب، وكذلك بيلاروس ومنغوليا. وتعتبر أرمينيا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وكمبوديا ونيبال دولا شريكة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

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