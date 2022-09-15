لوكاشنكو يقطع الخشب لـ "إنقاذ أوروبا من التجمد حتى الموت"!.. فيديو

المصدر: البيان

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قام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو؛ حليف روسيا الأكبر، بنشر شريط مصور، يظهر فيه قدرا من السخرية، وهو يقطع الخشب من أجل "إنقاذ أوروبا من التجمد حتى الموت"، بسبب برد الشتاء القارس الذي بات على الأبواب، في وقت تبحث أوروبا جاهدة عن التزود بما يكفي من الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة في العالم، وإيجاد بديل عن الغاز الروسي الذي أصبحت إمداد أوروبا به محدودا، بسبب العقوبات الغربية المسلطة على موسكو.

ويظهر لوكاشنكو في الفيديو مخاطبا مرافقا له، قائلا: "لن نتركهم يموتون من البرد في أوروبا يا سيميونيتش، سوف نساعد إخواننا، فربما يساعدوننا في يوم ما".

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