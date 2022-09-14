رئيسة الوزراء السويدية تقرّ بفوز كتلة اليمين وتستقيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون اليوم الأربعاء أنها ستقدم استقالتها فيما يبدو أن كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف في طريقها للفوز بالانتخابات العامة.

ومن أصل 349 مقعدا في البرلمان السويدي، يتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعدا بفضل تقدم حزب "ديمقراطيي السويد" اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الدوائر.

وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحافي إن "الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية".

أضافت "لذا سأقدم غدا (الخميس) استقالتي كرئيسة للوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب".

وأظهرت النتائج الأولية تقاربا كبيرا وانتظر المسؤولون احتساب أصوات عشرات آلاف الناخبين في الخارج وأخرى أدلي بها في فترة سابقة.

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