هنغتشو الصينية.. موطن الياسمين في العالم

المصدر: البيان

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تحتوي مدينة هنغتشو من مقاطعة قوانغشي الصينية على حقول من أزهار البصر تمتد إلى حدود النظر، وتعبق منها رائحة عطرة تملأ الأجواء برائحة الياسمين، وبخاصة في موسم تفتحه، الذي يمتد من أبريل إلى أكتوبر من كل عام.

فمن بين 10 زهور ياسمين في العالم، توجد 8 منها في الصين، 6 منها في مدينة هنغتشو، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وتعرف هنغتشو باسم "موطن الياسمين" و"عاصمة الياسمين" منذ القدم، واستطاعت أن تجعل من زهرة الياسمين صناعة كبيرة، تحقق الرخاء لسكان المدينة، إذ يمثل شاي الياسمين، الذي تنتجه المدينة، 80% من إنتاج الصين و60% من الإنتاج العالمي.

وعملت هنغتشو خلال السنوات الأخيرة، على تطوير صناعة الياسمين، وتمكنت من جذب العديد من الاستثمارات في صناعة الشاي ونباتات الزينة والأغذية والسياحة والأطعمة والأدوية والرياضة والعناية بالصحة وغيرها.

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